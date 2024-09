Dário Saadi lidera intenção de votos para Prefeitura de Campinas, diz Vox

Pesquisa Vox divulgada nesta quinta-feira (12) mostra o candidato à reeleição para Prefeitura de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), liderando as intenções de voto.

O que aconteceu

O atual prefeito tem 44,4% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Pedro Tourinho (PT), com 17,7%, e Rafa Zimbaldi (Cidadania), com 13,8%. Os dois últimos candidatos estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Veja a pesquisa de intenção de voto em Campinas:

Dário Saadi (Republicanos) : 44,4%

: 44,4% Pedro Tourinho (PT): 17,7%

17,7% Rafa Zimbaldi (Cidadania) : 13,8%

: 13,8% Wilson Matos (Novo) : 1,5%

: 1,5% Angelina Dias (PCO) : 1,2%

: 1,2% Branco/nulo/nenhum : 10,3%

: 10,3% Não sabe/indeciso: 11,1%

Contratado pelo jornal A Comarca, o instituto ouviu 1.100 eleitores de Campinas entre os dias 8 e 10 de setembro. Com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa tem 95% de confiança. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-09246/2024.

Rejeição dos candidatos

Os representantes do Cidadania e do PT registraram as maiores rejeições do levantamento. Rafa Zimbaldi marcou 34,2% e Pedro Tourinho 33,7%.

A marca de rejeição do atual prefeito ficou em 22,3%. Ou seja, essa é a porcentagem de eleitores que dizem conhecer Saadi, mas não votariam nele de jeito nenhum. O índice de rejeição dos outros candidatos são: Angelina Dias 2,1% e Wilson Matos 1,6% — outros 2,7% dos eleitores disseram que não rejeitam nenhum dos nomes apresentados e 3,4% afirmaram não saber responder.

Avaliação do atual prefeito

Mais da metade dos entrevistados diz que aprova a gestão de Dário Saadi. Ele foi eleito em 2020 com 57% dos votos válidos do segundo turno. Veja os números: