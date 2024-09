Monsanto tem decisão favorável em julgamento envolvendo herbicida Roundup

São Paulo, 12 - A Monsanto, da Bayer, informou na quarta-feira, 11, à noite, em nota, que obteve decisão favorável em um julgamento envolvendo o uso do herbicida Roundup nos Estados Unidos. De acordo com a empresa, o júri da Filadélfia, na Pensilvânia, chegou a um veredicto a favor da companhia sobre a responsabilidade no uso do produto no caso Young, marcando a 14ª vitória nos últimos 20 julgamentos, destacou. O caso se refere à ação judicial de Ryan Young, que alegou que o herbicida causou o desenvolvimento de linfoma não-Hodgkin, segundo a mídia local.Em comunicado, a Monsanto disse que "o veredicto deixa claro que o reclamante não conseguiu provar que o Roundup foi a causa das lesões alegadas, em consonância com as evidências científicas e o consenso dos órgãos reguladores e suas avaliações científicas". A empresa ressaltou ainda que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA, na sigla em inglês) "concluiu repetidamente que o produto não causa câncer e aprovou o rótulo do produto sem nenhuma advertência".