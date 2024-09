Arranhador antiestresse está por menos de R$ 20: 'Meu gatinho adorou'

Arranhões nos móveis são uma das principais preocupações para quem tem gatos em casa. Para ajudar nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um arranhador com bolinha, que promete aliviar o estresse dos gatos e direcionar o instinto natural de arranhar para o lugar certo. Esse produto está com desconto de até 67%, custando menos de R$ 20 na Shopee.

Segundo o fabricante, esse produto ajuda no bem-estar físico e mental do pet, promovendo a concentração, coordenação motora e estimulando os instintos do felino. Confira as características desse produto, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre o arranhador?

Tamanho único, indicado para gatos filhotes e adultos;

Ajuda a renovar e afiar as unhas do pet;

Promete reduzir o estresse e ansiedade dos felinos;

Estimula o instinto natural de caçador;

Disponível em diferentes cores, que variam de preço.

O que diz quem comprou?

O arranhador antiestresse tem mais de 5 mil avaliações de consumidores na Shopee, com média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os pontos positivos foram a leveza, qualidade e custo-benefício.

Gente o arranhador é uma graça, meus gatos adoraram! Super eficiente para eles arranharem e brincarem com a bolinha. Eu amei a minha compra. Kristhianne

Tamanho bom, leve, chegou bem rápido e os gatos aprovaram, ainda não usaram o arranhador, mas se interessaram bastante pela bolinha, mas ainda é novidade e estão bem curiosos. Recomendo. Daniela

Produto de ótima qualidade, me surpreendi pois achei que era menor e o material seria mais frágil, porém é um tamanho grandinho até e parece ser bem resistente. O produto veio muito bem embalado e chegou em 8 dias, meu gatinho adorou. Thai Campos

O meu gatinho super gostou, não é caro e compensa! Entregaram rápido e veio super bem embalado. Ele se distrai nisso por muito tempo, pra quem tem gato agitado é bom. Inácio

Pontos de atenção

Outros consumidores mostraram insatisfações com o fato do arranhador se mover durante o uso, além de problemas com a bolinha. Confira os comentários:

Muito bom o arranhador, chegou certinho, meus filhos amaram. Eles usam tanto para arranhar, quanto para brincar com a bolinha. O único ponto negativo, é que o arranhador se arrasta enquanto eles arranham, porém eu resolvi isso cortando um pedaço de EVA e colando em baixo, aí não se move tanto. Fora isso, o produto é perfeito, material muito bom e resistente. Mille

Embalagem excelente e produto de qualidade, só achei ruim a cor da bolinha ser tão igual a cor do arranhador, porque não dá muito contraste pro gato enxergar. Fora isso, veio muito bem embalado e o arranhador é perfeito! Ana Júlia

A bolinha veio vermelha da mesma cor do arranhador. Minha gatinha é parcialmente cega e peguei o vermelho achando que a bolinha seria branca pq daria melhor destaque pra ela enxergar, mas por ser da mesma cor, não dá pra ela ver a bolinha direito. De resto, é um bom produto. Larissa

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.