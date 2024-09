Quem tem carro próprio na garagem sabe que em algum momento vai precisar se desfazer dele. Não importam os motivos para isso, mas sim que esse dia vai chegar.

Nessas horas, algumas pessoas com pouca ou nenhuma experiência na venda de carros usados entram em pânico e não sabem exatamente o que fazer. Temem cair em golpes ou fazer um péssimo negócio do ponto de vista financeiro. O que eu posso garantir é que vender o próprio carro usado é bem mais fácil do que parece.

Na coluna dessa semana vou listar cinco maneiras de vender um carro usado. Tenho certeza que o leitor vai se identificar com pelo menos uma delas.

Loja ou concessionária

Essa é a maneira mais fácil de vender um carro usado, indicado para quem tem pressa e não quer perder tempo procurando o melhor negócio financeiro. Negociar com uma loja ou concessionária é sempre mais tranquilo por se tratar de uma empresa.

Nesse caso, recomendo que não seja feito nenhum investimento para melhorar algum aspecto do carro. Ou seja, se tiver detalhes estéticos ou manutenções pendentes, não se preocupe em querer melhorar, pois quem for avaliar seu carro vai desvalorizá-lo de qualquer jeito.

Vender dessa forma é a pior do ponto de vista financeiro, mas resolve a necessidade da venda com maior rapidez e segurança. Mas é preciso se atentar com o pagamento e a transferência do documento, pois é preciso que ambos sejam feitos imediatamente.

Ou seja, não aceite receber somente depois de conseguirem um comprador para o carro e transfira o documento para o nome da loja ou concessionária que estiver negociando.

Consignado

É feito um contrato com um revendedor, que vai trabalhar a venda do seu carro sem pagar nada por ele de imediato. É natural que esse profissional queira fazer algumas melhorias para aumentar o interesse de compradores, e isso deve ser bem negociado para não ter problemas no futuro. Por exemplo, cobranças de serviços de funilaria e pintura que não foram previamente autorizados.

A vantagem da consignação é conseguir um valor melhor no carro, já que a comissão paga para quem trabalhou essa venda é sempre menor do que uma desvalorização feita em uma loja ou concessionária. A desvantagem é que o negócio não é imediato, portanto é recomendado para quem não tem tanta pressa para finalizar a venda.

Depois que o carro for negociado, exija o pagamento imediato da sua parte, assim como transfira o documento imediatamente para o comprador. É preciso muita atenção nessa parte, pois não são raros os revendedores que demoram para informar sobre a venda e ficam 'girando' o dinheiro alheio em outras negociações. Por isso, o ideal é consignar seu carro somente com quem você tenha confiança.

Leilão

Essa não é uma modalidade muito comum, mas costuma ser atrativa para quem tem pressa e espera receber um valor melhor do que em uma negociação direta com uma loja ou concessionária.

Aqui é preciso procurar por alguma empresa que avalie carro de particulares e que depois ofereça para revendedores. Esses vão ofertar lances pelo carro, e o mais alto leva. Como são vários revendedores disputando seu carro, maiores são as chances de conseguir um bom valor por ele.

Feita a negociação, exija o pagamento imediato e faça a transferência do documento para o revendedor que comprou o carro. A empresa que fez esse leilão geralmente não cobra nada de quem está vendendo, mas sim uma taxa de quem está comprando.

Feirão

Para quem é bom de negócio, pode levar o carro em um feirão de usados, geralmente feito nos fins de semana em grandes estacionamentos. Aqui é recomendado que o veículo esteja em sua melhor forma, ou seja, bonito esteticamente e com as manutenções em dia, com os devidos comprovantes.

Nesses feirões, muitas vezes os interessados são revendedores, que obviamente oferecem valores baixos. É preciso ter paciência para conseguir um interessado que seja o consumidor final, que certamente vai oferecer um valor mais justo pelo carro. Essa é a grande vantagem, conseguir o maior valor possível, sem intermediários. Mas, além da paciência, é preciso saber negociar, ou seja, saber ceder um pouco no preço para não correr o risco de perder a venda.

Os riscos aumentam nesse tipo de negociação devido aos golpistas. Portanto, só transfira o documento depois que o pagamento for compensado na sua conta.

Classificados

Aqui é o meu favorito. Tem todas as vantagens de uma negociação particular, ou seja, conseguir um valor maior pelo carro, com a comodidade de fazer tudo de maneira virtual. Ou melhor, quase tudo, pois quando aparecer um real interessado, provavelmente será agendado um encontro para que ele avalie o carro e negocie pessoalmente.

Capriche nas fotos e na descrição do anúncio, além de saber precificar corretamente. Recomendo pesquisar os preços de outros carros semelhantes para ter como referência.

Também é recomendado que o carro esteja em sua melhor forma, até para não perder tempo mostrando para quem vai desistir por não gostar do que viu.

Assim que conseguir um comprador, só transfira o documento depois que o pagamento for compensado na sua conta.

