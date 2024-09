Lira e Pacheco têm sido lideranças muito moderadas, aproximando diferentes, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, elogiou a atuação dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no andamento da "agenda de reestruturação da economia brasileira". Ele participa, nesta quinta-feira, 12, do programa "Bom dia, ministro", da EBC. "Desde o começo do governo, nós estamos mandando projetos de lei difíceis de serem digeridos, compreendidos e ainda mais aprovados. E o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco têm sido duas lideranças muito moderadas no sentido de aproximar os diferentes em proveito de uma agenda de reestruturação da economia brasileira", afirmou.