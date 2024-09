Itália fecha 2º trimestre com taxa de ocupação recorde

ROMA, 12 SET (ANSA) - A taxa de desemprego na Itália caiu para 6,8% no segundo trimestre de 2024, uma queda de 0,3 ponto percentual em relação aos três meses anteriores, enquanto o índice de ocupação subiu 0,2 ponto e chegou a 62,2%, recorde da série histórica.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat), que disse que a taxa de desemprego entre abril e junho é a mais baixa para um período trimestral desde o terceiro quarto de 2008 (6,7%), imediatamente antes da crise do euro.

Já o índice de inatividade na população de 15 a 64 anos permaneceu estável em 33,1%, de acordo com o Istat, que também divulgou a taxa de desemprego provisória relativa ao mês de julho, 6,5%, queda de 0,4 ponto sobre junho e menor cifra mensal desde março de 2008.

"Os dados confirmam a tendência de crescimento do mercado de trabalho. Ainda temos potencialidades para explorar, mas o caminho tomado é o certo", celebrou o subsecretário do Ministério do Trabalho da Itália, Claudio Durigon. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.