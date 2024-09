Governo avalia retorno do horário de verão; quais os prós e contras?

O Ministério de Minas e Energia está avaliando se deve retomar o horário de verão como uma tentativa de evitar racionamentos diante da seca extrema que assola o país. O horário de verão foi extinto em 2019, durante o mandato de Jair Bolsonaro. A medida, que adianta relógios em uma hora, era adotada anualmente em partes do Brasil para diminuir o consumo de luz.

Ainda não há uma definição de quando a avaliação ocorrerá. Confira os principais pontos a favor e contra o horário de verão.

A favor

A maior vantagem do horário de verão, quando foi adotado, era a economia de energia. O objetivo da medida era o maior aproveitamento da luz natural. As regiões que adotavam o horário de verão "ganhavam" um tempo extra de luminosidade no fim da tarde, adiando o acionamento de lâmpadas na volta para casa após o trabalho. De fato, houve economia de energia enquanto o horário de verão vigorou —mas em níveis cada vez menos relevantes nos últimos anos.

Uso do espaço público. A possibilidade de fazer exercícios físicos no fim da tarde, e consequentemente aproveitar melhor os espaços públicos das cidades, também é encarada como uma das vantagens da medida.

Estímulo ao comércio. Como resultado de uma hora a mais de luminosidade, outra vantagem era o estímulo às vendas do comércio e de bares. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes disse à BBC em 2021 que o horário de verão trazia um faturamento adicional na primeira hora da noite.

Defensores apontam impactos no turismo. Com a possibilidade de aproveitar o horário estendido de luz natural, o setor hoteleiro e de entretenimento podem experimentar um aumento na demanda.

Contra

Mudanças no consumo mudaram resultados. Segundo o Ministério de Minas e Energia, houve mudanças no hábito de consumo de energia da população, o que fez com que o horário de verão deixasse de produzir os resultados esperados. Boa parte da demanda por energia hoje tem relação com o uso de ar-condicionado nas casas e empresas —e o horário de verão teria pouca influência sobre isso.

Dificuldade de adaptação. A maneira como a mudança de horário pode mexer com o relógio biológico das pessoas é citada como uma das desvantagens do horário de verão. Um estudo de pesquisadores brasileiros publicado pela revista Annals of Human Biology em 2017 afirma que 45,43% dos mais de 12 mil participantes diziam não sentir nenhum desconforto com a mudança de horário, mas 25% diziam permanecer desconfortáveis durante todo o período da medida.

Diferentes horários pelo Brasil. Outra desvantagem seria a diferença entre os horários das cidades brasileiras, já que estados do Norte e Nordeste não adotariam a mudança —isso porque, independentemente das temperaturas, o horário de verão não faz diferença nessas regiões devido à proximidade com o Equador. Quando o horário de verão era adotado, a diferença entre Brasília e Manaus, por exemplo, era de duas horas.