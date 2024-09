Haddad diz esperar que proposta de taxação dos super-ricos seja aprovada

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 12, esperar que a proposta de taxação dos super-ricos seja aprovada na cúpula de chefes de Estado do G20, o grupo das 20 maiores economias do mundo, que ocorrerá no fim deste ano, no Rio de Janeiro. Ele afirmou que criar essa taxação não é simples e exige coordenação entre os países.

"Houve tentativas nesse sentido que não deram o resultado esperado", disse Haddad, mencionando problemas de evasão fiscal quando esse imposto é criado em apenas um país. "Nós levamos para o G20 para que esse imposto sobre riqueza seja um tributo cobrado internacionalmente."

No programa "Bom dia, ministro", da EBC, o ministro afirmou que o Brasil teve um "grande mérito" ao levar a proposta de taxação de super-ricos ao G20.