Funcionária da SpaceX e bilionário realizam primeira caminhada espacial em missão privada

Por Joey Roulette e Gerry Doyle

WASHINGTON (Reuters) - Dois astronautas de uma cápsula da SpaceX na órbita da Terra realizaram nesta quinta-feira a primeira caminhada espacial privada do mundo, presos à espaçonave Crew Dragon no vácuo do espaço, enquanto outros dois observavam de dentro, a centenas de quilômetros da Terra.

O bilionário Jared Isaacman, de 41 anos, saiu primeiro da espaçonave, seguido pela engenheira da SpaceX Sarah Gillis, 30 anos, tornando-se os dois primeiros indivíduos não ligados a órgãos governamentais a realizar tal excursão no espaço. Todas as manobras foram transmitidas ao vivo no site da empresa.

A missão pareceu testar com sucesso equipamentos pioneiros, incluindo trajes espaciais finos e um processo para despressurizar totalmente a cabine da Crew Dragon -- tecnologia que pode vir a ser usada em futuras missões espaciais privadas.

Foi uma das viagens mais arriscadas até agora para a empresa espacial de Elon Musk, a única empresa privada capaz de enviar rotineiramente seres humanos para a órbita da Terra.

"Em casa todos nós temos muito trabalho a fazer, mas daqui a Terra parece um mundo perfeito", disse Isaacman depois de sair da espaçonave, com o planeta semi-iluminado brilhando a 700 km abaixo dele.

Antes do início da caminhada espacial, a cápsula foi completamente despressurizada, com toda a tripulação dependendo de seus trajes espaciais finos desenvolvidos pela SpaceX para obter oxigênio, fornecido por meio de uma conexão umbilical com a Crew Dragon.

A caminhada espacial estava programada para durar apenas cerca de 30 minutos, mas os procedimentos para prepará-la e concluí-la com segurança duraram 1 hora e 46 minutos. Ela marcou um teste arriscado dos novos projetos de trajes espaciais e procedimentos para a cápsula, entre outras coisas, em uma missão destinada a ampliar os limites de o que as empresas privadas podem fazer na órbita da Terra.

Enquanto os dois astronautas retornavam aos seus assentos na cabine, as equipes de solo da SpaceX na sede da empresa em Hawthorne, Califórnia, observavam enquanto a porta da escotilha da cápsula se fechava e realizavam verificações de vazamento.

Isaacman, Gillis, Scott Poteet, um tenente-coronel aposentado da Força Aérea dos EUA, e a engenheira da SpaceX Anna Menon estavam orbitando a Terra a bordo da Crew Dragon desde o lançamento da missão Polaris Dawn na Flórida, na madrugada de terça-feira. Menon e Poteet permaneceram dentro da espaçonave durante a caminhada espacial.

Isaacman, piloto e bilionário fundador da empresa de pagamentos eletrônicos Shift4, está financiando a missão Polaris, assim como fez com seu voo Inspiration4 com a SpaceX em 2021.

Ele se recusou a dizer quanto está pagando, mas as missões provavelmente custam centenas de milhões de dólares, com base no preço da Crew Dragon de cerca de 55 milhões de dólares por assento para outros voos.

O administrador da Nasa Bill Nelson elogiou a caminhada espacial. A agência ajudou a financiar o desenvolvimento da Crew Dragon, que começou cerca de uma década atrás.

"O sucesso de hoje representa um salto gigantesco para o setor espacial comercial e a meta de longo prazo da @NASA de construir uma economia espacial vibrante nos EUA", escreveu Nelson no X.