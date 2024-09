EUA anuncia sanções contra 16 autoridades da Venezuela por 'fraude eleitoral'

Os Estados Unidos sancionaram, nesta quinta-feira (12), 16 funcionários do governo, militares, de inteligência, Supremo Tribunal e da autoridade eleitoral da Venezuela por obstrução do "processo eleitoral" e violação dos direitos civis, informou o Departamento do Tesouro.

As sanções têm como alvo "funcionários importantes envolvidos nas reivindicações fraudulentas e ilegítimas de vitória do (presidente Nicolás) Maduro e na sua brutal repressão à liberdade de expressão após as eleições, enquanto a esmagadora maioria dos venezuelanos pede mudança", disse o subsecretário do Tesouro, Wally Adeyemo, citado em um comunicado.

