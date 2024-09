Tempo seco faz busca por climatizadores subir; veja modelos em oferta hoje

Diante do tempo seco e da ocorrência de queimadas em parte do país, as buscas por aparelhos climatizadores e umidificadores subiram. Nos primeiros nove dias de setembro, a procura pelos produtos cresceu 552% em relação ao mesmo período do mês anterior. Os dados foram divulgados pelo site Buscapé, que realiza comparação de preços e produtos.

O Guia de Compras UOL já publicou nesta quarta-feira (11) uma seleção de umidificadores que são bem avaliados por consumidores. E, logo abaixo, mostramos como um climatizador funciona e apresentamos alguns modelos que podem ajudar a aliviar o ar seco no ambiente:

Climatizador: meio-termo entre ventilador e ar-condicionado

O climatizador pode ser considerado uma espécie de intermediário entre o ventilador e o ar-condicionado.

Enquanto o ventilador, como o nome indica, movimenta o ar de um local, dando a sensação de ventilação, o climatizador utiliza um mecanismo mais complexo. Pela parte de trás, ele puxa o ar quente do ambiente, que passa por um painel interno com água (para isso, o reservatório precisa estar abastecido). Ao passar por esse painel, o ar carrega as moléculas de água e sai mais fresco pela frente.

Essa técnica aproxima mais seu funcionamento do de um ar-condicionado. Mas também há diferenças. O ar-condicionado remove o calor do ambiente, promovendo o resfriamento a partir do processo de compressão e expansão de um gás refrigerante. Ao contrário do climatizador, ele tende a reduzir a umidade do ar.

Confira a lista com sete climatizadores, que custam entre R$ 499,90 e R$ 752,94.

Com as funções de resfriar, umidificar, ventilar e filtrar o ar;

Três velocidades de ventilação;

Funcionamento autônomo de até sete horas e meia;

Sistema de filtro que promete livrar ar de bactérias.

Voltagem: 110V.

Com as funções de climatizar, filtrar, ventilar e umidificar o ar;

Tem dois reservatórios, com capacidade total de 5,3 litros;

Sistema de rotação 360º, que espalha melhor o ar fresco;

Não possui grades, facilitando limpeza interna;

Voltagens: 110V ou 220V.

Com as funções de ventilar, umidificar e purificar o ar;

Três velocidades de ventilação;

Reservatório de água com capacidade de 4,5 litros;

Voltagem de 110V.

Tem a função oscilação, para uma ventilação mais ampla;

Com modo refrigerar e de vento natural;

Possui reservatório de água com capacidade de 14 litros;

Temporizador de até sete horas;

Voltagem de 110 V.

Tem as funções de climatizar, aquecer, umidificar, resfriar e ventilar o ar;

Dois níveis de aquecimento e três velocidades de ventilação;

Função timer de sete horas;

Reservatório com capacidade de cinco litros;

Voltagem de 220V.

