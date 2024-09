Carrefour Brasil integra benefícios de cartões de crédito Atacadão, Carrefour e Sam's Club

(Corrige cargo do executivo para presidente do Banco Carrefour no 3º parágrafo)

SÃO PAULO (Reuters) -O Carrefour Brasil está ampliando a partir deste mês para suas unidades em todo o país a possibilidade de clientes de cartões de crédito com as bandeiras Carrefour, Atacadão e Sam's usufruirem dos benefícios oferecidos em toda a rede varejista.

Um cliente com cartão Carrefour, por exemplo, passa a ter acesso também a vantagens proporcionadas a proprietários de cartões Atacadão e Sam's Club nas respectivas unidades, dentro de uma proposta de "transversalidade" do grupo.

"É um ganha-ganha", afirmou o presidente-executivo do Banco Carrefour, Felipe Gomes, à Reuters.

Ele explicou que a estratégia tende a provocar maior engajamento dos clientes com a rede -- uma vez que eles têm mais descontos e mais cashback -- e favorece uma menor inadimplência, pois ajuda na "principalidade" desse cartão.

O "roll-out" nacional ocorre após piloto em Pernambuco entre meados de junho e a virada de agosto para setembro, que, segundo o executivo, mostrou aumento de 79% no número de clientes que usavam todas as lojas e expansão de dois dígitos no gasto médio.

Gomes não detalhou o potencial efeito da mudanças nos resultados do grupo, mas afirmou que "nenhum movimento acontece se não está atrelado a situações melhores para esse ecossistema, para o banco".

Ele disse que a expectativa é de que o projeto esteja implementado em todo o país até o final ano, talvez antes, com os primeiros resultados começando a aparecer no primeiro semestre de 2025.

No primeiro semestre de 2024, as vendas brutas consolidadas do grupo, incluindo gasolina, somaram 58,25 bilhões de reais, acréscimo de 3,7% em relação ao mesmo período de 2026.

O faturamento do Banco Carrefour, que é controlado pelo Grupo Carrefour (51%) e tem o Itaú Unibanco como sócio minoritário relevante, cresceu 14,3%, impulsionado pelos cartões Carrefour (+7,6%) e Atacadão (+19,1%).

O executivo não descartou que no futuro o grupo tenha um cartão único, com segmentações. "É uma possibilidade", afirmou, destacando, contudo, que a companhia ainda precisa avaliar os resultados da estratégia atual.

Em um primeiro momento, a campanha para divulgar a novidade se dará por meio de comunicação nas próprias lojas do grupo e nos canais digitais.

(Por Paula Arend LaierEdição de Fabrício de Castro)