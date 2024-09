Caminhão cai de viaduto e motorista fica preso às ferragens em SP

Do UOL, em São Paulo

Um caminhão caiu de um viaduto na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (12).

O que aconteceu

Veículo bateu na barreira de proteção e despencou no vão do viaduto às 5h23. O caso ocorreu na pista expressa, no sentido São Paulo da rodovia, nas proximidades da Fernão Dias.

Motorista está preso às ferragens. Os bombeiros continuavam tentando retirá-lo do local às 9h50. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ambulância e guincho estão no local. Segundo a CCR RioSP, viaturas de inspeção de tráfego também prestam auxílio na ocorrência.

Via expressa foi interditada. Os veículos seguem por uma faixa no sentido São Paulo, que registrou 18 quilômetros de congestionamento nesta manhã. No sentido Rio de Janeiro, a lentidão é de dois quilômetros.