Bolsa cai e dólar tem leve alta depois de corte de juro na Europa

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu o pregão desta quinta-feira (12) em baixa. Depois da primeira hora, a desvalorização era de 0,47%, com o Ibovespa indo a 134.040 pontos. Deve pesar na decisão dos investidores hoje o corte de 0,25 ponto nos juros da Zona do Euro. Com isso, a taxa anual — que teve uma primeira baixa em junho, do mesmo tamanho — é agora de 3,5%.

O dólar, que iniciou a quinta em queda, virou para alta de 0,09%, indo a R$ 5,653. O dólar turismo é negociado a R$ 5,86.

O que está acontecendo

O corte das taxas na Europa dá continuidade ao ciclo iniciado em junho. Ele veio em linha com a previsão de analistas. E também reforça as expectativas de que o Federal Reserve, o Fed (banco central americano) comece seu ciclo de cortes de leve, com 0,25 ponto porcentual.

Nos EUA

A inflação ao produtor, o PPI dos Estados Unidos veio de acordo com as expectativas. Os preços no atacado subiram em agosto 0,2%, informou o Bureau of Labor Statistics.

(9h30).

Sobe e desce

Os últimos dias na Bolsa têm sido de sobe e desce, terminando com uma variação baixa. Isso tem acontecido praticamente desde que o mês começou devido ao baixo volume de negociações na B3.

A Bolsa de Valores vem registrado baixos volumes de negociação no mês. Enquanto a média do ano é de R$ 23,3 bilhões por dia, na quarta-feira (11), registrou R$ 18,8 bilhões em negócios na Bolsa. Na terça-feira (10) foram R$ 19 bilhões. Bem abaixo da média de agosto, que foi de R$ 27,1 bilhões ao dia.

Esse ritmo fraco só deve mudar depois do dia 18, quando o Federal Reserve, o banco central dos EUA, corta juros. "Isso acontece por conta da falta do gringo. O investidor estrangeiro aguarda a decisão de juros nos EUA e a eleição americana para definir onde vai colocar seu dinheiro", diz Felipe Castro, planejador financeiro e sócio da Matriz Capital.

O capital estrangeiro é mais da metade do fluxo de capital da Bolsa. Além dessa espera, segundo Castro, contribuem também o pessimismo local e a Selic em alta. "Ela atrai mais investidores para a renda fixa, que paga acima de dois dígitos e pode render mais ainda, com a expectativa de alta de juros", explica o especialista.

Petróleo e ferro

Os preços do petróleo sobem pelo segundo dia consecutivo. Isso graças à apreensão sobre o potencial do Furacão Francine de interromper a produção de petróleo nos Estados Unidos. O minério de ferro segue em recuperação depois de ter os preços caindo abaixo de US$ 90 a tonelada no começo da semana.

Fato relevante

O início das negociações com as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) foi adiado até às 10h30. Isso porque a empresa divulgou um comunicado ao mercado poucos minutos antes da abertura do pregão. "A Petrobras informa que foi proferida sentença arbitral final favorável, em uma das arbitragens que tramitam perante a Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM), da B3". comunicou a petroleira. Esta arbitragem foi iniciada por uma associação e pretendia ser coletiva, ao tentar englobar todos os acionistas da Petrobras que adquiriram ações na B3 entre 22 de janeiro de 2010 e 28 de julho de 2015. A sentença extinguiu o processo.