Base líquida ou protetor solar com cor: saiba quando é melhor usar cada um

Diferentes ocasiões exigem diferentes maquiagens. Se for para usar no dia a dia, uma base que dê um aspecto mais natural é uma boa pedida. Agora, se for sair ao ar livre, praticar exercícios, a cobertura tem de ser mais forte e oferecer proteção solar.

O Guia de Compras UOL resolveu testar dois produtos com propostas diferentes: a base líquida NY Fit Me Fresh Tint, da Maybelline, e o protetor solar Stick, da Adcos. Confira a seguir os benefícios de cada um e em quais situações usá-los.

O que gostei na base líquida Maybelline

Acabamento natural. Você exibe um look de pele saudável sem brilhar demais —o que, vamos combinar, acontece bem fácil no nosso clima quente e tropical.

Multibenefícios. Além de uniformizar a pele, traz vitamina C, um ativo antioxidante que ilumina, e FPS (fator de proteção solar) 50, para proteger dos danos causados pelo sol e facilitar a vida.

Não pesa. Ela dá um viço natural e cobertura uniforme, sem pesar. A sensação é quase de pele nua.

Não precisa de corretivo. Passei uma camada extra de base nas olheiras e ao redor do nariz e ela realmente disfarçou imperfeições e corrigiu o tom.

Pontos de atenção

Testa brilhou. Tenho a pele mista e não senti muito controle da oleosidade. Mesmo em um dia de temperatura amena, a testa brilhou. Apliquei um pó solto para matificar a zona T. Aí, sim, o look ficou perfeito.

O que mudou para mim

Para o dia a dia, dá para aplicar a base e sair por aí sem precisar sobrepor filtro solar (a menos que você vá se expor na praia ou na piscina ou caminhar num parque). É bem prática e dá para passar com a ponta dos dedos (com esponja ou pincel também funciona).

Para quem vale a pena

A base líquida Maybelline é indicada para todos os tipos de pele e para quem deseja um aspecto mais natural no dia a dia, além de manter a pele protegida contra os danos causados pelo sol.

O que gostei no protetor solar em bastão Adcos

Prática. Tem aplicação fácil: é só passar direto na pele e espalhar com a ponta dos dedos, um pincel ou esponja. Eu usei os dedos, para poder comparar com a base líquida.

Pele uniforme. A cobertura é de média a alta, boa para quem curte uma maquiagem rápida, mas completa.

Não vaza. Não tem perigo de a embalagem abrir no nécessaire e vazar.

Multifuncional. O ativo hialurônico da fórmula hidrata e dá uma leve preenchida nas linhas de expressão, o que é sempre bom. Traz ainda vitamina E, antioxidante, e cera de candelila, que restaura a barreira cutânea.

Efeito glow. Deixa um efeito suavemente perolado na pele (a minha é mista).

Pontos de atenção

Deixa a pele pesada. Ela pesa mais na pele que a base líquida. A sensação (visual e tátil) não é tão leve, sabe?

Difícil de aplicar. Apesar de cobrir bem olheiras e áreas avermelhadas, como ao redor das asas do nariz, não é fácil passar o stick nelas. Fui obrigada a passar o indicador no produto e então aplicar nessas regiões.

Mancha roupas. Ela transfere um pouco. Por isso, cuidado se estiver de camiseta branca.

O que mudou para mim

A cobertura é bem boa, a pele fica com um aspecto uniforme e aveludado. E como já tem ação hidratante, se estou com pressa, passo só ele e não craquela ou marca linhas. Pele uniforme muito rápido.

Para quem vale a pena

Boa para quem curte alta cobertura, é indicado para todos os tipos de pele. Como tem alto fator de proteção (FPS 80) e alta cobertura, é muito bom para quem sofre com manchas e melasma.

Além disso, apresenta resistência à água, também funciona bem para práticas esportivas ao ar livre e exposição direta ao sol, não escorrendo e não ardendo os olhos.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.