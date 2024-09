Autoridade 'hawkish' do BC do Japão pede que juros subam para pelo menos 1%

Por Leika Kihara

OKAYAMA, Japão (Reuters) - O Banco do Japão deve elevar os juros para pelo menos 1% já na segunda metade do próximo ano fiscal, disse nesta quinta-feira a autoridade "hawkish" (favorável a juros mais altos) Naoki Tamura, reforçando a determinação do banco central de persistir com o aperto monetário constante.

Foi a primeira vez que uma autoridade do Banco do Japão especificou publicamente um nível que a instituição deveria eventualmente visar ao aumentar os custos de empréstimos de curto prazo.

Tamura disse que a probabilidade de a economia japonesa atingir de forma sustentável a meta de 2% de inflação do Banco do Japão está melhorando, sugerindo que as condições para aumentos adicionais dos juros estão se encaixando.

Ele também disse que a taxa de juros neutra do Japão, ou o nível que não esfria nem estimula a economia, é estimada em pelo menos 1%.

"Dessa forma, é necessário elevar nossa taxa de curto prazo pelo menos para cerca de 1%" a fim de atingir de forma sustentável a meta de preços, disse Tamura em um discurso para líderes empresariais em Okayama, no oeste do Japão.

O atual cronograma de três anos de previsão de crescimento e inflação do Banco do Japão abrange os anos fiscais de 2024 a 2026, terminando efetivamente em março de 2027.

Tamura disse que o banco central deve acelerar o ritmo de aumento dos juros de modo que os custos dos empréstimos de curto prazo subam para cerca de 1% em algum momento durante a segunda metade do período de três anos. Isso sugere que os juros chegariam a 1% por volta de outubro de 2025, no mínimo.

"Não tenho nenhuma ideia pré-definida sobre o caminho e o ritmo para ajustar o grau de suporte monetário", disse Tamura em uma coletiva de imprensa após a reunião com os líderes empresariais.

"Provavelmente aumentaremos os juros lentamente e em várias etapas, enquanto examinamos como cada movimento afeta a atividade econômica", disse. Ele se recusou a comentar se o Banco do Japão poderia elevar os juros novamente até o final deste ano.

As falas de Tamura seguem uma série de comentários de membros do banco central japonês pedindo por mais aumentos dos custos dos empréstimos, apesar da recente volatilidade nos mercados.

O Banco do Japão deve deixar os juros inalterados em sua próxima reunião, em 20 de setembro, mas mais da metade dos economistas consultados pela Reuters no mês passado preveem um novo aperto até o final do ano.