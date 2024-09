Astronautas amadores da SpaceX concluem primeira caminhada espacial privada da história

A SpaceX, empresa fundada por Elon Musk, realizou nesta quinta-feira (12) uma inédita caminhada espacial privada, a primeira da história feita por astronauras amadores. Jared Isaacman, bilionário norte-americano de 41 anos e comandante da missão Polaris Dawn, e a funcionária da companhia, Sarah Gillis, se aventuraram brevemente fora da espaçonave.

Uma transmissão de vídeo ao vivo promovida pela empresa mostra Jared saindo primeiro da cápsula Dragon, com seu macacão branco e cinza, segurando-se em uma estrutura metálica instalada do lado de fora para possibilitar a caminhada.

"É lindo", disse ele, de uma altitude de cerca de 700 km, muito superior à Estação Espacial Internacional (ISS). Em seguida, Sarah Gillis também saiu e fez movimentos para testar os novos trajes da SpaceX, os primeiros destinados a caminhadas espaciais.

Após a breve experiência, eles voltaram para dentro da cápsula. Dois outros passageiros, o piloto Scott Poteet e a funcionária da SpaceX Anna Menon, também estão a bordo, expostos às mesmas condições de vácuo do espaço, abastecidos com oxigênio por meio de cabos em seus trajes, como os outros dois companheiros.

Polaris Dawn, financiado pela SpaceX e Jared Isaacman, marca uma nova etapa na história da exploração espacial comercial. Todas as caminhadas no espaço até então haviam sido realizadas por astronautas profissionais, não por civis.

Os quatro tripulantes da Dragon passaram por mais de dois anos de um treinamento intensivo, que incluiu centenas de horas em simuladores, além de paraquedismo, mergulho e práticas no cume de um vulcão no Equador.

"O risco não é zero"

Sean O'Keefe, ex-diretor da Nasa, a agência espacial norte-americana, reconheceu que este é um marco para a iniciativa privada do setor, mas alerta que há riscos a serem levados em consideração.

"Sem dúvida, é maior do que qualquer coisa que o setor comercial tenha conseguido até agora. (Entretanto) O risco não é zero", ressaltou Sean O'Keefe.

Os trajes dos quatro aventureiros foram preparados para suportar temperaturas extremas ou aumentar a mobilidade. A viseira oferece proteção térmica e solar. As roupas também são equipadas com câmera, e as informações sobre pressão, temperatura e umidade do traje são exibidas no capacete.

Antes da caminhada, Sarah Gillis elogiou a vestimenta. A SpaceX quer fabricar "milhões" delas no futuro, para permitir que a humanidade se torne uma espécie "multiplanetária".

"Um dia alguém poderia usar uma versão em Marte", portanto é "uma grande honra" testá-la, comentou Jared Isaacman, diretor da empresa financeira Shift4.

Isaacman arcou com todas as despesas da "excursão" pelo espaço. O valor gasto com a viagem não foi revelado.

A missão decolou na quinta-feira (11) da Flórida, nos EUA, e terá uma duração de cinco dias, em que estão previstos cerca de 30 experimentos. A Polaris Dawn marca uma nova etapa da exploração comercial do espaço. Isaacman, seu comandante, defende o uso do investimento privado para acelerar a "conquista do universo".

