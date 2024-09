Tufão Yagi deixou quase 200 mortos no Vietnã

Dias após a passagem do tufão Yagi pelo norte do Vietnã, o número de mortos nas inundações e deslizamentos de terra provocados pela tempestade subiu para 197, informou o governo nesta quinta-feira.

Além disso, 128 pessoas continuam desaparecidas e mais de 250 mil hectares de plantações foram destruídos, afirma um relatório do departamento de gestão de emergência do Ministério da Agricultura.

O Yagi foi o tufão mais potente a atingir o norte do Vietnã em 30 anos, segundo os meteorologistas.

A tempestade tocou o solo no norte do país no sábado, com ventos de 149 km/h, derrubou pontes, arrancou telhados de casas e danificou fábricas.

Desde então, o norte do Vietnã enfrenta graves inundações que provocaram a fuga de milhares de pessoas e deixaram muitas casas sem energia elétrica.

O tufão também afetou o setor pecuário, com 1,5 milhão de frangos e patos mortos, além de 2.500 porcos, búfalos e vacas, segundo as autoridades.

Antes de atingir o Vietnã, Yagi atravessou o sul da China e as Filipinas, onde deixou pelo menos 24 mortos e dezenas de feridos.

