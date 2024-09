Toledo: Pesquisa acende alerta para Lula tirar campanha de Boulos do lugar

A pesquisa da Quaest divulgada hoje para a disputa da Prefeitura de São Paulo acende alerta para o presidente Lula e o PT tirarem a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) da estagnação, afirmou o colunista do UOL José Roberto de Toledo no UOL News desta quarta (11).

Números mostram empate técnico na liderança entre Ricardo Nunes (24%), Pablo Marçal (23%) e Guilherme Boulos (21%).

Essa pesquisa da Quaest vai acender uma luz amarela piscante estroboscópica dentro do Palácio do Planalto para que Lula comece a fazer alguma coisa para tentar tirar a candidatura do Boulos do lugar onde está. Porque se eles não fizerem alguma mudança, não vai mudar.

Do jeito que está, já dá para ver: quatro pesquisas seguidas com Boulos parado significa que: ou você faz uma mudança ou você vai ter que acreditar em pensamento mágico que sem fazer nada vai mudar o comportamento do eleitor.

José Roberto de Toledo, colunista do UOL

Toledo diz que um dos maiores problemas de Guilherme Boulos será fazer o eleitor mudar de candidato. Já que, na periferia, Ricardo Nunes parece ter chegado e se consolidado antes do psolista.

Qual o grande problema do Boulos? No começo, ele estava com dificuldade para se tornar conhecido como candidato do Lula na periferia petista que tradicionalmente vota nos candidatos de esquerda. Elegeu já três prefeitos na cidade de São Paulo: Erundina, Marta e Haddad.

Agora, o problema dele é duplo porque, além de talvez ainda não saberem que ele é o candidato do Lula apoiado pelo PT, boa parte desse eleitor está declarando voto no atual prefeito Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes chegou antes nesse eleitorado, a campanha dele foi mais eficiente porque ele jogou muito dinheiro e propaganda na periferia.

É mais difícil. Você precisa fazer o cara mudar de candidato. Não é apenas dizer 'sou eu, estou aqui'. Lula vai ter que entrar com mais força na campanha. É a única coisa que eu vejo que poderia mudar esse cenário hoje.

