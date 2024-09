Timor Leste assina acordo com Austrália para explorar grande campo de gás natural

O presidente do Timor Leste, José Ramos-Horta, anunciou, nesta quarta-feira (11), um acordo com a Austrália para explorar um grande campo de gás natural, crucial para o futuro econômico do país.

"Em breve, assinaremos um acordo com a Austrália sobre o desenvolvimento do Greater Sunrise (...) para explorar um grande campo de gás", disse o presidente e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em entrevista à AFP, em sua residência na capital Dili.

O desenvolvimento desse campo de gás de vários bilhões de metros cúbicos no Mar do Timor está paralisado há anos devido a disputas de fronteiras marítimas e à questão de saber se o gás deve ser refinado no Timor Leste ou na Austrália.

"O acordo deve ser assinado até novembro no máximo, provavelmente, será assinado este ano", disse Ramos-Horta.

A economia do país mais jovem da Ásia, que declarou a sua independência em 2002, depende em sua grande maioria da exportação de petróleo e gás.

