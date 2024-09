Taylor Swift posta foto com gato e declara apoio a Kamala Harris

WASHINGTON, 11 SET (ANSA) - A estrela pop Taylor Swift anunciou seu apoio à candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, após o debate contra o republicano Donald Trump.

"Vou votar em Kamala Harris porque ela luta por direitos e causas que precisam de alguém para defendê-los. Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos conquistar muito mais neste país se formos liderados pela calma, não pelo caos", escreveu a cantora no Instagram.

A publicação é acompanhada por uma foto de Taylor com seu gato, após Trump ter mentido no debate ao acusar imigrantes haitianos de comerem animais de estimação de cidadãos americanos.

A estrela assinou a mensagem como "childless cat lady" ("dona de gata sem filhos", em tradução livre), uma estocada no candidato a vice na chapa republicana, J.D. Vance, que usou esse termo para definir as lideranças democratas femininas, como a própria Harris, que tem dois enteados, mas nenhum filho.

Na mensagem, Taylor ainda lembrou que a campanha de Trump usou inteligência artificial para fingir que ela havia declarado apoio ao republicano. "Isso me fez perceber que eu preciso ser muito transparente sobre meus planos para as eleições. A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade", salientou.

Para a campanha de Harris, a esperança é de que o apoio de Taylor ajude a mobilizar o eleitorado jovem, que pode ser mais propenso a não comparecer às urnas, aspecto crucial em uma eleição que promete ser bastante acirrada.

"Eu quero dizer, especialmente aos eleitores de primeira viagem: lembrem-se que, para votar, é preciso se registrar! Também acho muito mais fácil votar antecipadamente", escreveu a artista. (ANSA).

