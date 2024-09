Taxa de desemprego dos países da OCDE fica estável em 5% em julho

A taxa de desemprego nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou estável em 5% em julho, segundo informou a entidade com sede em Paris nesta quarta-feira, 11. Na comparação com junho, o indicador ficou inalterado em 16 membros do grupo, caiu em nove e avançou em sete. Seis nações da OCDE tiveram desemprego abaixo de 3% no período.