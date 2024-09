Rússia faz tropas ucranianas recuarem em algumas áreas de Kursk, diz comandante

MOSCOU (Reuters) - As forças russas iniciaram uma contraofensiva significativa contra as tropas ucranianas que invadiram o oeste da Rússia no mês passado e retomaram parte do território, segundo blogueiros de guerra pró-Moscou e um comandante sênior russo.

Em 6 de agosto, a Ucrânia lançou o maior ataque estrangeiro contra a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, irrompendo pela fronteira na região de Kursk com milhares de tropas apoiadas por enxames de drones e armamento pesado, incluindo armas de fabricação ocidental.

O major-general Apti Alaudinov, que comanda as forças especiais Akhmat, da Chechênia, lutando em Kursk, disse que as tropas russas passaram para a ofensiva e retomaram o controle de cerca de 10 vilarejos em Kursk, segundo a agência TASS.

"A situação é boa para nós", disse Alaudinov, que também é vice-chefe do departamento político-militar do Ministério da Defesa russo.

"Um total de cerca de 10 vilarejos na região de Kursk foram liberados", disse.

A Reuters não conseguiu verificar os relatos sobre o campo de batalha devido às restrições de comunicação em ambos os lados da guerra. O Ministério da Defesa da Rússia disse que havia derrotado unidades ucranianas em vários vilarejos em Kursk.

Não houve nenhum comentário da Ucrânia em um primeiro momento.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse na semana passada que suas forças controlavam 100 vilarejos na região de Kursk, em uma área de mais de 1.300 km², um número que foi contestado por fontes russas.

Yuri Podolyaka, um blogueiro militar pró-russo nascido na Ucrânia, e dois outros blogueiros influentes -- Rybar e Two Majors -- disseram que as forças russas haviam iniciado uma contraofensiva significativa em Kursk.

"Na região de Kursk, o Exército russo lançou ações de contraofensiva no flanco ocidental da cunha do inimigo, reduzindo a zona de controle ucraniana perto da fronteira do estado", disse o blog Two Majors.

Podolyaka afirmou que as forças russas tomaram vários vilarejos no oeste da parte da Rússia que a Ucrânia havia conquistado, empurrando as forças ucranianas para o leste do rio Malaya Loknya, ao sul de Snagost.

As forças russas também avançaram no leste da Ucrânia e estavam lutando no centro da cidade de Ukrainsk, na região de Donetsk, de acordo com blogueiros de guerra russos e mapas de fonte aberta da guerra.

(Reportagem de Guy Faulconbridge)