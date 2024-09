Reino Unido entregará 'centenas' de mísseis à Ucrânia este ano, anuncia o chanceler britânico

O Reino Unido entregará "centenas" de mísseis adicionais à Ucrânia este ano para ajudar a ex-república soviética a repelir a invasão russa, anunciou o ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, nesta quarta-feira (11).

"Também enviaremos centenas de mísseis de defesa aérea adicionais, dezenas de milhares de munições de artilharia adicionais e mais veículos blindados para a Ucrânia antes do final do ano", disse Lammy em coletiva de imprensa com seus homólogos americano e ucraniano.

