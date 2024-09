Ranking italiano elege pizzaiolo brasileiro como melhor do mundo

SÃO PAULO, 11 SET (ANSA) - O tradicional ranking feito pelo "50 Top Pizza World", uma das principais premiações italianas que seleciona as melhores pizzarias artesanais do mundo, elegeu o brasileiro Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar, como o "Pizzaiolo do Ano" de 2024.

O anúncio foi feito na última terça-feira (10), em Nápoles, no sul da Itália, e marca a ascensão da QT Pizza Bar para a 38ª posição no ranking, um crescimento de 13 lugares em relação ao ano anterior, quando a pizzaria paulistana ocupava o 51º lugar.

"Recebo estes prêmios de Pizzaiolo do Ano e 38ª melhor pizzaria artesanal do mundo com muita alegria", celebrou Matheus Ramos, fundador da QT Pizza Bar.

Segundo ele, desde que o estabelecimento foi inaugurado, em 2019, foram investidos "tempo, muita dedicação, muita força de vontade para sempre entregar o melhor possível nas nossas massas e cobertura".

"É muito gratificante ver esse esforço sendo traduzido em mais uma premiação deste nível, a terceira em quase cinco anos de funcionamento", acrescentou Ramos, que foi escolhido o Pizzaiolo do Ano.

A pizzaria do brasileiro também ocupa o 2º lugar no 50 Top Pizza América Latina e, ainda neste mês, disputará o "The Best Pizza 2024", cujo resultado será disponibilizado em 30 de setembro, em Milão. Inaugurada às vésperas da pandemia, a QT Pizza Bar conta com um projeto arquitetônico moderno e despojado, assinado por Bruna Pires, sócia da pizzaria, ao lado de Ramos. As pizzas são feitas ao estilo napolitano, com massa de fermentação natural.

Além desta conquista, o prêmio italiano incluiu cinco pizzarias brasileiras entre as 100 melhores do planeta: Leggera Pizza Napoletana (11º), QT Pizza (38º), Pizza da Mooca (53º), Unica Pizzeria (87º) e Ferro e Farinha (89º).

As quatro primeiras estão localizadas em São Paulo, enquanto a quinta pertence ao Rio de Janeiro. O ranking também acrescenta 41 pizzarias italianas entre as 100 melhores do mundo. (ANSA).

