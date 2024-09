Quanto Suzane vai ganhar e o que vai fazer se passar em concurso do TJ-SP?

Suzane von Richthofen, condenada em 2002 por participar do assassinato dos pais, deixou a prisão no início de 2023 e, desde então, busca ocupação profissional. Estudante de direito em Bragança Paulista (SP), Suzane está prestando concurso público para trabalhar como servidora no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

Confira abaixo o salário que Suzane pode receber caso seja aprovada e aceita para a vaga.

Como é a vaga

A função escolhida por Suzane é de escrevente técnico judiciário. O salário inicial da vaga é R$ 6.043. O valor agregado, no entanto, é ainda maior já que, além do salário, a vaga oferece também auxílio alimentação, vale transporte e plano de saúde.

O escrevente judiciário é o servidor que organiza os serviços administrativos e técnicos no fórum da comarca. Ele acompanha o andamento de processos e faz atendimento ao público. Além disso, o funcionário elabora e confere documentos e controla o material de expediente.

Como foi o concurso

Suzane fez a prova no domingo (8). Nesta primeira fase, a prova objetiva teve 100 questões. Em uma segunda etapa, os aprovados farão uma prova prática de digitação.

Média é de 318 candidatos por vaga. De acordo com o TJ-SP, são oferecidas 572 vagas para as circunscrições judiciárias de todas as regiões do estado —300 vagas para a capital. Os candidatos precisam ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Foram 181.966 candidatos inscritos.

Suzane usou o nome Suzane Louise Magnani Muniz. Em dezembro de 2023, ela alterou seu nome, retirando von Richthofen e acrescentando Muniz, sobrenome do atual marido com quem tem um filho, nascido em janeiro deste ano.

O crime e a pena

Suzane e os irmãos Cravinhos, presos pelo assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen em 2002 Imagem: Folhapress

Suzane foi condenada por arquitetar o assassinato dos pais. O então namorado da jovem, Daniel Cravinhos, matou Manfred e Marísia junto com o irmão Cristian, na casa da família Von Richthofen, em outubro de 2002. Suzane foi considerada a responsável intelectual pelo crime e permitiu o acesso dos irmãos Cravinhos à residência. Segundo a investigação, a intenção do trio era tomar posse da herança das vítimas.

Ela conseguiu deixar a prisão depois de a Justiça ter concedido a progressão de sua pena para o regime aberto, em 2023. Suzane cumpria pena na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé (SP).

Suzane pode trabalhar. Cumprindo pena em liberdade, Suzane é obrigada a ficar em casa entre as 20 horas e as 6 da manhã, mas pode trabalhar fora no restante do dia. Regras internas do TJ-SP, no entanto, podem barrar a nomeação de Suzane caso ela seja aprovada neste concurso.

*Com informações do Estadão