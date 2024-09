Quaest: Tramonte lidera em BH com 27% das intenções de voto

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (11) mostra o candidato Mauro Tramonte (Republicanos) à frente na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, com 27% das intenções de voto.

O que aconteceu

Na sequência estão o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), com 20%, Bruno Engler (PL), com 16% e Duda Salabert (PDT), com 11%. Tramonte oscilou três pontos percentuais para baixo, no limite da margem de erro, em relação à pesquisa passada, divulgada em 28 de agosto, quando tinha 30% dos votos

Fuad cresceu 11 pontos em comparação com levantamento passado, quando tinha 9% das intenções de voto. Apoiado por Jair Bolsonaro (PL), Engler subiu de 12% para 16%.

Veja os números:

Mauro Tramonte (Republicanos): 27% (teram 30%)

27% (teram 30%) Fuad Noman (PSD): 20% (eram 9%)

20% (eram 9%) Bruno Engler (PL): 16% (eram 12%)

16% (eram 12%) Duda Salabert (PDT): 11% (eram 12%)

11% (eram 12%) Rogério Correia (PT): 5 % (eram 6%)

% (eram 6%) Carlos Viana (Podemos): 4% (eram 8%)

4% (eram 8%) Gabriel Azevedo (MDB): 3% (eram 25)

3% (eram 25) Wanderson Rocha (PSTU): 1% (era 1%)

1% (era 1%) Indira Xavier (UP): 0% (era 1%)

0% (era 1%) Lourdes Francisco (PCO): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Indecisos: 7% (eram 10%)

7% (eram 10%) Nulo/Branco/Não vai votar: 6% (eram 10%)

A pesquisa, contratada pela TV Globo, ouviu 1.002 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos, , e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado junto ao TSE sob o número MG-08280/2024.

Segundo turno

A pesquisa aponta Tramonte na liderança em todos os cenários de segundo turno. A Quaest fez levantamentos contra Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD) e Rogério Correia (PT).