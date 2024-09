Quaest SP: Nunes e Marçal crescem e mantêm empate técnico triplo com Boulos

Pesquisa Quaest para a Prefeitura de São Paulo divulgada nesta quarta-feira (11) mostrou um empate técnico na liderança entre Ricardo Nunes (24%), Pablo Marçal (23%) e Guilherme Boulos (21%).

O que aconteceu

Nunes cresceu cinco pontos percentuais e Marçal quatro em relação ao último levantamento, em 28 de agosto. Boulos oscilou um ponto percentual para baixo.

Ricardo Nunes (MDB): 24% (tinha 19%)

24% (tinha 19%) Pablo Marçal (PRTB): 23% (tinha 19%)

23% (tinha 19%) Guilherme Boulos (PSOL): 21% (tinha 22%)

21% (tinha 22%) Datena (PSDB): 8% (tinha 12%)

8% (tinha 12%) Tabata Amaral (PSB): 8% (tinha 8%)

8% (tinha 8%) Marina Helena (Novo): 2% (tinha 3%)

2% (tinha 3%) Bebeto Haddad (DC): 1% (tinha 2%)

1% (tinha 2%) João Pimenta (PCO): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Ricardo Senese (UP): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (tinha 0%)

0% (tinha 0%) Indecisos: 5% (eram 8%)

5% (eram 8%) Branco/nulo/não vai votar: 8% (eram 7%)

José Luiz Datena (PSDB) caiu quatro pontos em comparação com o último levantamento. O tucano chegou a ter 19% das intenções de voto em pesquisa divulgada no final de julho. Ele ficou empatado com Nunes e Boulos, na ocasião.

O apresentador, Tabata e Marina Helena estão empatados tecnicamente. Os demais candidatos não marcaram nenhum ponto, assim como na última pesquisa.

Os resultados do levantamento divulgado nesta quarta mostram os efeitos do início da propaganda eleitoral na TV e rádio. O candidato à reeleição tem o maior tempo de TV, com mais de seis minutos.

Contratada pela TV Globo, a Quaest ouviu 1.200 eleitores paulistanos presencialmente entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-09089/2024.

Nunes venceria Marçal e Boulos no 2º turno

A Quaest testou três cenários diferentes de segundo turno na cidade. Marçal é o único candidato que teve crescimento na intenção de voto para segundo turno — em um possível embate com Nunes, ele passou de 26% para 30%. Já contra Boulos, ele oscilou de 38% para 39%.

Ricardo Nunes 50% x 30% Pablo Marçal

50% x 30% Ricardo Nunes 48% x 33% Guilherme Boulos

48% x 33% Guilherme Boulos 40% x 39% Pablo Marçal

Datena é o mais rejeitado

Com 60%, o apresentador lidera a posição de candidato mais rejeitado. Boulos aparece na sequência com 48%, Marçal com 41% e Nunes com 34%.

A rejeição é medida quando o entrevistado diz que conhece o candidato, mas não votaria nele. Tabata marcou 33% nessa categoria e Marina Helena 23% — 61%, entretanto, disseram que não a conhecem.