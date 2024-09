Putin diz que Rússia deveria considerar restringir exportações de urânio, titânio e níquel

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que Moscou deveria discutir limitar as exportações de urânio, titânio e níquel em retaliação contra as sanções dos países ocidentais.

As declarações de Putin para ministros do seu governo levaram a uma alta nos preços do níquel e fez o preço das ações das mineradoras de urânio subir.

Nas declarações televisionadas, ele disse que esse tipo de restrição poderia ser introduzida para outros commodities, e destacou que a Rússia é um dos principais produtores de gás natural, diamantes e ouro.

Ele disse, contudo, que essas medidas não precisam ser tomadas “amanhã”, e que não podem causar danos para a própria Rússia.

"A Rússia é a líder em diversas matérias-primas estratégias: em gás natural, tem 22% das reservas mundiais, ouro, quase 23%, diamantes, quase 55%”, disse Putin.

"Vamos olhar, por favor, para alguns dos tipos de mercadorias que fornecemos ao mercado mundial e talvez devêssemos pensar em certas restrições -- urânio, titânio, níquel", disse ele ao primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin.

“Só não podemos fazer nada que nos prejudique”, acrescentou

Os países ocidentais cortaram bruscamente as compras de petróleo e gás russos desde o início da guerra na Ucrânia, mas a Rússia segue sendo um dos principais fornecedores de metais para o mercado global, então uma redução nas vendas ou bloqueio poderiam causar problemas, afirmam analistas.

O preço do níquel de três meses na Bolsa de Metais de Londres (LME) avançou 2,6% para 16.145 dólares por tonelada depois das declarações de Putin.

A Rússia é a sede da Nornickel, principal produtor de níquel refinado do mundo. É uma das principais fornecedoras de níquel para a China e para a Europa. A empresa não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

Mais de um quinto do níquel nos armazéns registrados pela LME é de origem russa, mostraram dados nesta terça-feira. O metal é usado em baterias e em ligas com diversas aplicações incluindo revestimentos em blindagem e lâminas de turbinas.

As ações nas mineradoras de urânio saltaram por conta da notícia. A Rússia é a quarta maior produtora de urânio e tem cerca de 44% da capacidade global de enriquecimento de urânio.

Em 2023, os EUA e a China dominaram a lista de importadores de urânio russo, seguidos por Coreia do Sul, França, Cazaquistão e Alemanha.