Premiê espanhol pede que UE reconsidere tarifas sobre veículos elétricos chineses

Por Casey Hall

KUNSHAN, China (Reuters) - O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disse nesta quarta-feira que a União Europeia deveria reconsiderar as tarifas de importação propostas para os veículos elétricos fabricados na China e pediu que Bruxelas e Pequim encontrem um acordo que evite uma guerra comercial.

Os comentários de Sánchez, durante visita à China, sugerem uma mudança de rumo por parte da Espanha, que até agora apoiava as tarifas, ao mesmo tempo em que sinaliza preocupação com o impacto que qualquer possível consequência da disputa comercial entre a UE e a China poderia ter sobre a indústria espanhola.

"Tenho que ser franco, temos que reconsiderar nossa posição, todos nós. Não apenas os Estados membros, mas também a Comissão (Europeia)", disse Sánchez em um evento em um parque industrial na cidade chinesa de Kunshan.

"Não precisamos de outra guerra, neste caso, uma guerra comercial. Acho que precisamos construir pontes entre a União Europeia e a China e, na Espanha, seremos construtivos e tentaremos encontrar um compromisso entre a China e a Comissão Europeia."

A Comissão Europeia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu a Sánchez na segunda-feira que desempenhe um "papel construtivo" na melhoria dos laços tensos entre Pequim e Bruxelas.

Os Estados membros da UE votarão em outubro sobre a adoção de taxas adicionais de até 36,3% sobre os veículos elétricos chineses, uma ameaça que a China rebateu lançando investigações antidumping sobre as importações de carne suína e laticínios da Europa.

Em uma votação não vinculativa em julho, França e Itália também votaram a favor das tarifas. Alemanha, Finlândia e Suécia se abstiveram.

A UE revisou algumas tarifas ou reduziu tarifas finais propostas.

Perguntado se a posição italiana sobre as tarifas de veículos elétricos havia mudado, o ministro da Indústria da Itália, Adolfo Urso, disse à Reuters, à margem de uma sessão parlamentar de perguntas, que espera uma solução negociada.

"Eles estão discutindo isso em Genebra no momento", afirmou Urso em referência a uma disputa formal que a China iniciou na Organização Mundial do Comércio.

Qualquer retaliação da China às tarifas poderia atingir a Espanha de forma especialmente dura. Os produtores espanhóis de carne suína foram os maiores exportadores do bloco, com 1,5 bilhão de euros em produtos vendidos para a China em 2023.

As montadoras chinesas também estão pedindo a Pequim que aumente as tarifas sobre os carros europeus importados movidos a gasolina em retaliação às restrições propostas por Bruxelas sobre as exportações chinesas de veículos elétricos, informou a mídia estatal chinesa.

(Reportagem de Casey Hall em Pequim, Belen Carreno e Emma Pinedo em Madri; reportagem adicional de Eduardo Baptista e Angelo Amante)