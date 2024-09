Postagem de Taylor Swift em apoio a Kamala gera 9 milhões de likes

Por Kanishka Singh

(Reuters) - A estrela pop Taylor Swift gerou mais de 9 milhões de likes em postagem no seu Instagram endossando a vice-presidente Kamala Harris como candidata à Presidência dos Estados Unidos, recebendo apoio de celebridades como as atrizes Jennifer Aniston e Selena Gomez e a estrela do basquete Caitlin Clark.

Logo depois que a democrata Kamala Harris terminou o debate com seu rival republicano Donald Trump, na noite de terça-feira, Swift, 34 anos, disse aos seus 283 milhões de seguidores que Kamala e seu companheiro de chapa Tim Walz receberiam seu voto na eleição de 5 de novembro.

A postagem encorajava eleitores iniciantes a se registrarem antes da eleição. Um porta-voz dos serviços gerais administrativos do governo dos EUA disse, na quarta-feira, que recebeu mais de 337 mil visitantes pelo endereço customizado que Taylor Swift compartilhou.

"Voto em @kamalaharris porque ela luta pelas causas corretas e acredito que precisamos de uma guerreira para elas", escreveu Swift. Ela chamou Kamala de "líder talentosa e estável", que poderia liderar o país com calma em vez de enveredar para o caos.

A postagem de Taylor Swift tinha uma foto dela com um gato, em que ela assinou como “mulher dos gatos sem filhos”. A frase foi uma referência ao companheiro de chapa de Trump, JD Vance, que em uma entrevista em 2021 chamou alguns democratas de “um bando de mulher dos gatos sem filhos”. Desde então, ele diz se tratar de um comentário sarcástico.