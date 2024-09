Petróleo bruto dos EUA sobe mais de 2% com temores do furacão Francine

Por Erwin Seba

HOUSTON (Reuters) - Os preços do petróleo subiram mais de 2% nesta quarta-feira, impulsionados por temores de longas paralisações da produção no setor petrolífero offshore dos Estados Unidos, que o furacão Francine está atravessando para atingir a Louisiana.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam em 70,61 dólares por barril, com alta de 1,42 dólar, ou 2,05%, nesta quarta-feira. Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA terminaram em alta de 1,56 dólar por barril, ou 2,37%, para 67,31 dólares por barril.

Os preços da commodity deixaram em segundo plano um aumento nos estoques de petróleo bruto relatado pela Administração de Informação de Energia (EIA) dos EUA nesta quarta-feira.

Os estoques de petróleo bruto aumentaram em 833.000 barris, para 419,1 milhões de barris na semana encerrada em 6 de setembro, disse a EIA, em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters de aumento de 987.000 barris.

Os estoques de petróleo bruto no centro de entrega de Cushing, Oklahoma, caíram 1,7 milhão de barris na semana.

"Um pequeno aumento pouco empolgante nos estoques de petróleo bruto foi ofuscado por mais uma queda em Cushing", disse Matt Smith, analista-chefe de petróleo da Kpler.

"Os dados da EIA mostram que os estoques de Cushing diminuíram em nove das últimas dez semanas, atingindo o nível mais baixo desde o início de novembro do ano passado."