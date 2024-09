Petrobras inicia procedimentos para operar unidade de gás natural do RJ e gasoduto Rota 3

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras iniciou procedimentos para entrada em operação da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) de Itaboraí, a maior do gênero no país, situada na região metropolitana do Rio de Janeiro.

A companhia obteve em 9 de setembro autorização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para operação industrial da planta, segundo comunicado nesta quarta-feira.

A unidade receberá gás do pré-sal da Bacia de Santos, transportado por meio do gasoduto Rota 3, que também iniciará operação.

"O Projeto Integrado Rota (PIR3), do qual faz parte a UPGN, é estratégico para a Petrobras, pois possibilitará o aumento da oferta de gás natural ao mercado brasileiro, com rentabilidade para a companhia", disse a empresa.

Nessa fase, o gás ainda não é disponibilizado para o mercado. O início das operações comerciais está previsto para a primeira quinzena de outubro.

O PIR3 vai viabilizar o escoamento de até 18 milhões de m³/dia e o processamento de até 21 milhões de m³/dia de gás pela UPGN, reduzindo a dependência de importações.

Além do gasoduto implantado para o escoamento de gás natural e da UPGN, a Petrobras está trabalhando em projetos no complexo industrial, como duas termelétricas a gás para participação nos leilões previstos pelo setor elétrico.

A empresa afirmou também que prevê construir outras unidades de refino para produção de combustíveis e de lubrificantes na região.

Após a conclusão das obras de todo o complexo, o conjunto de unidades terá capacidade aproximada de produzir 12 mil barris por dia (bpd) de óleos lubrificantes de Grupo II, 75 mil bpd de diesel S-10 e 20 mil bpd de querosene de aviação (QAV-1).