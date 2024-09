Petrobras faz parceria de pesquisa com Embrapa

SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras assinou um acordo de pesquisa e desenvolvimento com a Embrapa focado em produtos de "baixo carbono" como biocombustíveis, químicos "verdes" e fertilizantes, segundo comunicado ao mercado.

A cooperação também inclui desenvolvimento de culturas alternativas à soja e milho, como macaúba e carinata, entre outras opções para refletir outras possibilidades de produção de "energia" pelos diferentes biomas do país.

No campo de fertilizantes, a cooperação tem como objetivo desenvolver novos produtos e abrir caminho para entrada das empresas no mercado agrícola por meio de fertilizantes baseados em ureia com alto valor agregado.

(Por Alberto Alerigi Jr.)