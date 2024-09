Pesquisa para prefeito de SP hoje (11/09): veja últimos resultados

A corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo tem pesquisas divulgadas no decorrer desta semana. Nesta quarta-feira (11) novos cenários foram apresentados.

Quais foram os resultados das últimas pesquisas?

As pesquisas AtlasIntel e Quaest foram divulgadas nesta quarta-feira (11). O primeiro levantamento apontou o crescimento de Pablo Marçal (PRTB) e leves oscilações dos demais candidatos, enquanto o segundo mostrou um empate técnico na liderança.

Os levantamentos mostraram uma disputa acirrada pela ponta. Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) aparecem no pelotão da frente.

Marçal aparece numericamente à frente em duas pesquisas. O "ex-coach" estava na liderança da pesquisa Real Time Big Data, com 21% das intenções de voto, empatado com Boulos (20%) e Nunes (20%). Ele também se destacava no levantamento Futura/100% Cidades, com 26,2%, contra 23,9% do atual prefeito e 20,6% do psolista.

Já Boulos está numericamente à frente em três sondagens. O candidato do PSOL estava na liderança na pesquisa Datafolha, com 23% das intenções de voto (Marçal e Nunes: 22% cada), no levantamento do Paraná Pesquisas, com 23,9% (Nunes: 23,8%; Marçal: 21,3%) e na Pesquisa AtlasIntel, com 28% (Marçal: 24,4%; Nunes: 20,1%).

Os dados da Quaest mostram Ricardo Nunes numericamente no topo. O atual prefeito lidera com 24%, Pablo Marçal soma 23%, enquanto Guilherme Boulos tem 21%.

Projeções para o segundo turno

A pesquisa Real Time Big Data simulou três cenários. Marçal empata tecnicamente com Boulos e, no limite da margem de erro, com Nunes. O atual prefeito venceria o candidato do PSOL, segundo o levantamento.

Guilherme Boulos (PSOL) 40% x 37% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 39% x 33% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 45% x 35% Guilherme Boulos (PSOL)

O instituto Futura/100% Cidades divulgou seis simulações. São elas:

Ricardo Nunes (MDB) 54,1% x 27,8% Guilherme Boulos (PSOL) Ricardo Nunes (MDB) 55% x 25,4% Tabata Amaral (PSB) Ricardo Nunes (MDB) 50,7% x 29,9% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 57,7% x 21,7% José Luiz Datena (PSDB) Pablo Marçal (PRTB) 43,4 x 37,7% Guilherme Boulos (PSOL) Tabata Amaral (PSB) 33,1% x 32,8% Guilherme Boulos (PSOL)

O instituto Datafolha fez três simulações. As três são com os candidatos empatados na liderança:

Ricardo Nunes (MDB) 53% x 31% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 49% x 37% Guilherme Boulos (PSOL) Guilherme Boulos (PSOL) 45% x 39% Pablo Marçal (PRTB)

Já o instituto Paraná Pesquisas projetou três cenários. São eles:

Ricardo Nunes (MDB) 49,7% x 33,6% Guilherme Boulos (PSOL) Guilherme Boulos (PSOL): 43,1% x 37,9% Pablo Marçal (PRTB) Ricardo Nunes (MDB) 50,1% x 27,7% Pablo Marçal (PRTB)

A pesquisa AtlasIntel simulou seis cenários. São eles:

Guilherme Boulos (PSOL): 38,5% x 45,7%: Ricardo Nunes (MDB) Guilherme Boulos (PSOL): 44,1% x 43,2%: Pablo Marçal (PRTB) Guilherme Boulos (PSOL): 33,8% x 33,8%: Tabata Amaral (PSB) Pablo Marçal (PRTB): 29,2% x 48,2%: Ricardo Nunes (MDB) Pablo Marçal (PRTB): 43,4% x 49,8%: Tabata Amaral (PSB) Ricardo Nunes (MDB): 40,4% x 42%: Tabata Amaral (PSB)

A Quaest testou três cenários diferentes. São eles:

Ricardo Nunes 50% x 30% Pablo Marçal Ricardo Nunes 48% x 33% Guilherme Boulos Guilherme Boulos 40% x 39% Pablo Marçal

Sobre as pesquisas

A pesquisa Real Time Big Data foi contratada pela Record TV e entrevistou 1.500 eleitores paulistanos, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro na Justiça Eleitoral é SP-07377/2024.

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como SP-05220/2024 e realizou 1.000 entrevistas entre 2 e 4 de setembro. A abordagem usada foi CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

A pesquisa Datafolha foi realizada entre 3 e 4 de setembro. O instituto entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-03608/2024.

O Paraná Pesquisa ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 2 de 5 de setembro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-03775/2024.

A pesquisa AtlasIntel ouviu 2.200 eleitores paulistanos entre os dias 5 e 10 de setembro. A pesquisa usa uma metodologia própria, de recrutamento digital aleatório. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-01125/2024. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa Quaest ouviu 1.200 eleitores paulistanos entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-09089/2024.