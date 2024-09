Pesquisa para prefeito de SP hoje (11/09): veja agenda completa

Esta quarta-feira (11) tem previsão de duas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de São Paulo (SP): Quaest e AtlasIntel. A pesquisa Atlas, inclusive, já foi divulgada com novos números importantes, assim como a da Quaest. Os levantamentos estão entre os quatro agendados para esta semana.

Quais pesquisas para a prefeitura de SP saem nesta semana?

As datas previstas para essas divulgações são informadas pelo TSE, mas podem ser alteradas a critério das organizações responsáveis pelos levantamentos.

Quaest

Data em que a pesquisa foi a campo: 8 de setembro a 10 de setembro

8 de setembro a 10 de setembro Data de divulgação informada ao TSE: 11 de setembro (quarta-feira)

11 de setembro (quarta-feira) Número de identificação: SP-09089/2024

SP-09089/2024 Número de entrevistados: 1200

Atlas

Data em que a pesquisa foi a campo: 5 de setembro a 10 de setembro

5 de setembro a 10 de setembro Data de divulgação informada ao TSE: 11 de setembro (quarta-feira)

11 de setembro (quarta-feira) Número de identificação: SP-01125/2024

SP-01125/2024 Número de entrevistados: 2200

Datafolha

Data em que a pesquisa foi a campo: 10 de setembro a 12 de setembro

10 de setembro a 12 de setembro Data de divulgação informada ao TSE: 12 de setembro (quinta-feira)

12 de setembro (quinta-feira) Número de identificação: SP-07978/2024

SP-07978/2024 Número de entrevistados: 1204

Paraná Pesquisas

Data em que a pesquisa foi a campo: 9 de setembro a 12 de setembro

9 de setembro a 12 de setembro Data de divulgação informada ao TSE: 13 de setembro (sexta-feira)

13 de setembro (sexta-feira) Número de identificação: SP-00319/2024

SP-00319/2024 Número de entrevistados: 1500

O que diziam as pesquisas da semana passada?

Todas as pesquisas da última semana mostravam empate técnico triplo na liderança. Em todos os levantamentos, Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e Ricardo Nunes (MDB) estavam empatados dentro da margem de erro.

Marçal aparecia numericamente à frente em duas pesquisas. O "ex-coach" estava na liderança da pesquisa Real Time Big Data, com 21% das intenções de voto, empatado com Boulos (20%) e Nunes (20%). Ele também se destacava no levantamento Futura/100% Cidades, com 26,2%, contra 23,9% do atual prefeito e 20,6% do psolista.

Já Boulos estava numericamente à frente nas outras duas sondagens. O candidato do PSOL estava na liderança na pesquisa Datafolha, com 23% das intenções de voto (Marçal e Nunes: 22% cada) e no levantamento do Paraná Pesquisas, com 23,9% (Nunes: 23,8%; Marçal: 21,3%).

