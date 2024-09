Tufão Yagi deixa cerca de 180 mortos no Vietnã

O tufão Yagi deixou cerca de 180 mortos no Vietnã e provocou a evacuação de centenas de habitantes de Hanói devido à cheia do rio Vermelho, que atingiu seu nível mais alto em 20 anos.

O ciclone atingiu o norte do Vietnã no fim de semana, com rajadas de vento que superaram os 150 km/h. As chuvas também causaram inundações devastadoras no Laos, na Tailândia e em Mianmar.

Em Hanói, a cheia do rio Vermelho forçou a evacuação de centenas de pessoas. O rio alcançou seu nível mais alto desde 2004, segundo Mai Van Khiem, diretor do centro nacional de previsões meteorológicas.

"Não pensei que a água subiria tão rápido (...) É a pior inundação que já vi", disse Nguyen Tran Van, que vive há 15 anos perto da margem do rio em Hanói.

"Se a água tivesse subido um pouco mais, teria sido muito difícil sair", explicou esta mulher de 41 anos, que conseguiu mover seus móveis para o andar de cima para mantê-los secos.

Na província vietnamita de Lao Cai, uma área montanhosa, um deslizamento de terra devastou um povoado, matando 30 pessoas e deixando 65 desaparecidos, segundo meios de comunicação vietnamitas, que publicaram imagens impressionantes da lama.

De acordo com a mídia estatal, o último balanço informa 179 mortos e 145 desaparecidos no Vietnã, que sofreu sua pior tempestade em 30 anos.

A menos de três quilômetros do centro de Hanói, as pessoas caminhavam com a água acima da cintura e alguns habitantes improvisaram embarcações para se deslocar.

Dezesseis províncias e cidades permaneciam na quarta-feira sob a ameaça de deslizamentos de terra e inundações repentinas, embora vários meios de comunicação estatais tenham informado que a água começou a recuar em algumas regiões montanhosas e se espera que comece a baixar na capital.

A embaixada dos Estados Unidos em Hanói prometeu um milhão de dólares (R$ 5,65 milhões) em ajuda humanitária.

- Quatro mortes na Tailândia -

As inundações também afetaram regiões de Mianmar, do Laos e da Tailândia.

Uma operação de resgate está em curso no norte da Tailândia para ajudar 9.000 famílias presas pelas enchentes, informou o primeiro-ministro Paetongtarn Shinawatra.

Duas pessoas morreram em um deslizamento de terra na província de Chiang Mai (norte) e outras duas em circunstâncias não reveladas na província de Chiang Rai, também no norte.

No Laos, a imprensa estatal informou que pelo menos uma pessoa morreu. As inundações também afetaram casas e lojas em Luang Prabang, cidade que integra a lista de Patrimônio da Humanidade, informou o jornal Lao Post.

Na província de Luang Namtha, 300 pessoas foram retiradas de 17 vilarejos. "Serão necessários mais dois dias até que possam retornar para suas casas", afirmou Sivilai Pankaew, vice-prefeito do distrito.

Em Mianmar, as chuvas provocaram grandes inundações em Tachileik, uma cidade na fronteira com a Tailândia, e interromperam as telecomunicações.

Ao sul, centenas de moradores de Myawaddy, outro centro comercial na fronteira com a Tailândia, precisaram abandonar suas casas e buscar refúgio em escolas e templos localizados em grandes altitudes para evitar a água.

Antes de passar pelo Vietnã, o tufão atravessou o sul da China e as Filipinas, com um balanço de 24 mortos e dezenas de feridos.

Segundo um estudo publicado em julho, nesta região os tufões estão se formando cada vez mais perto da costa, são mais intensos e permanecem mais tempo em terra, tudo isso devido à mudança climática.

