Para divulgar promoção, Burger King 'copia' propaganda eleitoral

O Burger King lança hoje (11) uma série de comerciais que divulga a promoção da rede de lanchonetes: 2 sanduíches Whopper por R$ 25.

O que aconteceu

Para divulgar a promoção, a rede colocará no ar 9 comerciais diferentes de 15 segundos cada, criados pela agência David.

Os comerciais brincam com a estética da propaganda eleitoral, no ar até dia 3 de outubro.

São candidatos fictícios que falam de trânsito, segurança, economia e meio ambiente. Confira um deles: