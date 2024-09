Novo confronto com PM após ação de 'novo cangaço' deixa 4 mortos em SP

Um novo confronto entre a PM e fugitivos por suspeita de envolvimento em uma ação de "novo cangaço" deixou quatro mortos em uma rodovia de São Paulo na tarde desta quarta-feira (11).

O que aconteceu

Os três suspeitos mortos usavam roupas camufladas, coletes à prova de balas e capacetes balísticos avaliados em R$ 7.000 cada. Ação ocorreu na Rodovia Joaquim Ferreira, entre Cajuru e Altinópolis, no interior de São Paulo. Socorrido e levado ao hospital de Altinópolis, um quarto suspeito está em estado grave.

PM também apreendeu um fuzil .50, com capacidade para abater até um helicóptero. Também foram encontrados no veículo usado pelos criminosos próximo aos corpos outros três fuzis 7.62.

Um policial militar também morreu na ação. Atingido por um tiro no rosto, o sargento Márcio Ribeiro foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A ação foi filmada por uma testemunha.

Os tiros bem na minha frente, rapaz de Deus... Acho que tem policial morto... Tô deitado no chão. A bala tá vindo aqui.

Testemunha, que gravou o confronto à distância

Como foi ataque a carro-forte

Envolvidos em confronto são suspeitos de participarem de ataque a carro-forte. Na ação nesta segunda-feira (9), na Rodovia Cândido Portinari, em Restinga (SP), criminosos atearam fogo no veículo e trocaram tiros com a PM. Cerca de 30 minutos depois, se envolveram em novo confronto na Rodovia Abraão Assed, entre os municípios de Serra Azul e Serrana, a 88 quilômetros do local do ataque.

Ação contou com a participação de ao menos 15 criminosos, segundo a PM. Além do caminhão, grupo também usou outros dois veículos no ataque, ainda conforme a corporação. As buscas continuam para localizar outros suspeitos em fuga.