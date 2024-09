Nova pesquisa para Prefeitura de SP: quem são eleitores de Boulos e Marçal?

A nova pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira (11), dividiu as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo (SP) por gênero, idade, religião, escolaridade e renda. Veja como dois candidatos mais bem colocados no levantamento — Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) — se saem nesses nichos.

Quem são os eleitores de Boulos e Marçal?

Religião. Marçal se destaca entre os evangélicos: o candidato do PRTB tem 42,9% das intenções de voto neste grupo. Boulos é o preferido entre os agnósticos e ateus, com 55,2%; o psolista se destaca também entre os eleitores com outras religiões (que inclui espiritismo e religiões de matrizes africanas, por exemplo), com 39%. Os católicos estão divididos: há um empate técnico entre Boulos (24,5%), Ricardo Nunes ( 23,9%) e Marçal (21,5%) neste grupo.

Escolaridade. Boulos tem destaque entre os eleitores com ensino superior completo: 37,8% preferem o psolista. Já Marçal é o escolhido pela maior parte dos eleitores com ensino médio, com 41,3% das intenções de voto neste grupo.

Gênero. De acordo com a pesquisa AtlasIntel, Boulos é o preferido entre as mulheres, com 33,7% das intenções de voto. Marçal, por outro lado, é o candidato favorito entre os homens, com 31,5% dos votos dos eleitores do sexo masculino.

Renda. Boulos leva vantagem entre os mais pobres e os mais ricos: o deputado é o preferido entre os eleitores com renda familiar de até R$ 2 mil (31,1%); de R$ 5 mil a R$ 10 mil (30,7%); e acima de R$ 10 mil (28,7%). Marçal, por sua vez, se destaca entre os eleitores de renda média: de R$ 2 mil a R$ 3 mil (25,8%); e de R$ 3 mil a R$ 5 mil (33,6%).

Posicionamento político. A pesquisa também dividiu os eleitores de acordo com o voto no segundo turno das eleições de 2022. Nesse cenário, Boulos tem grande vantagem entre os lulistas (53,1%), enquanto Marçal tem apoio dos bolsonaristas (57,4%). O ex-presidente, no entanto, apoia Ricardo Nunes para a prefeitura da capital paulista.

Idade. Boulos e Marçal aparecem tecnicamente empatados na liderança em todas as faixas de idade analisadas pela pesquisa AtlasIntel. Em alguns cenários, o deputado e o "ex-coach" empatam também com Ricardo Nunes (MDB).

Boulos e Marçal estão tecnicamente empatados na pesquisa geral

Marçal cresceu oito pontos na comparação com a rodada anterior, de 21 de agosto. Ele tem 24,4%, enquanto Boulos, 28%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão no mesmo patamar.

Veja os números completos da pesquisa:

Sobre a pesquisa

Com recursos próprios, a Atlas ouviu 2.200 eleitores paulistanos entre os dias 5 e 10 de setembro. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é SP-01125/2024 e a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O instituto usa uma metodologia própria, de recrutamento digital aleatório: os entrevistados são geolocalizados e selecionados aleatoriamente enquanto navegam na internet.