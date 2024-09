Nippon Steel faz último esforço para obter aprovação dos EUA para compra da US Steel

WASHINGTON (Reuters) - Um importante executivo da Nippon Steel planeja se reunir com autoridades sêniores dos Estados Unidos nesta quarta-feira para tentar salvar a oferta de 14,9 bilhões de dólares da empresa pela U.S. Steel, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

A reunião, que contará com a presença de Takahiro Mori, um dos principais negociadores do acordo, também deverá incluir o vice-secretário do Tesouro, Wally Adeyemo, e o vice-secretário de Comércio, Don Graves, entre outras autoridades, disse a fonte.

O Departamento do Tesouro, que lidera o Comitê de Investimentos Estrangeiros nos EUA, e a Nippon Steel não quiseram comentar. O Departamento de Comércio, a Casa Branca e a U.S. Steel não se manifestaram.

Vários grupos empresariais dos EUA também deram o alarme na quarta-feira de que a análise de segurança nacional do governo Biden sobre a aquisição da U.S. Steel pela Nippon Steel está sendo indevidamente influenciada por pressão política.

O CFIUS é um poderoso comitê que analisa os investimentos estrangeiros quanto aos riscos à segurança nacional. O comitê enviou uma carta no final de agosto alertando as empresas de que a união proposta ameaçará a segurança nacional dos EUA ao enfraquecer a cadeia de suprimentos de aço dos EUA, conforme relatado pela Reuters, parecendo condenar o acordo proposto.

As empresas rebateram em uma carta de 100 páginas, também obtida pela Reuters, que o acordo, na verdade, fortalecerá a produção de aço dos EUA, permitindo uma injeção de dinheiro muito necessária de uma empresa de um país aliado em uma empresa norte-americana em dificuldades em um setor crítico.

A reunião também ocorre em meio à oposição bipartidária ao acordo por parte do candidato republicano à presidência, Donald Trump, e da candidata democrata, Kamala Harris. Eles estão competindo para ganhar o importante Estado da Pensilvânia, onde a U.S. Steel está sediada.

(Por Alexandra Alper)