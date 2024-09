Musk elogia Harris em debate: 'Superou expectativas'

WASHINGTON, 11 SET (ANSA) - O bilionário Elon Musk, dono do X, da Tesla e da SpaceX, elogiou o desempenho da candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, no primeiro debate contra Donald Trump, mas manteve seu apoio ao republicano.

"Mesmo achando que os apresentadores do debate não foram imparciais com Trump, Kamala Harris superou as expectativas da maior parte das pessoas nesta noite", escreveu Musk em sua conta no X.

No entanto, o bilionário ressaltou que acredita "firmemente que Trump fará um trabalho muito melhor". "Se Kamala pode fazer grandes coisas, por que não fez? Biden raramente se apresenta para trabalhar, então é ela que comanda", salientou.

Musk já havia declarado apoio a Trump antes mesmo da desistência do presidente Joe Biden e hoje é visto por críticos como um importante aliado da extrema direita global. (ANSA).

