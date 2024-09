Manifestantes enfrentam polícia na Argentina após Congresso bloquear aumento de aposentadorias

BUENOS AIRES (Reuters) - Manifestantes entraram em confronto com a polícia do lado de fora do Congresso da Argentina nesta quarta-feira, depois que deputados votaram para bloquear um aumento das aposentadorias no país.

O reajuste ia contra os interesses do presidente libertário de direita Javier Milei.

A câmara dos deputados registrou 153 votos a favor do aumento nas aposentadorias, com 87 contrários, mas o resultado ficou abaixo dos dois terços necessários para aprovação do projeto de lei. A proposta já havia sido vetada previamente por Milei, sob a alegação de que ela colocaria o equilíbrio fiscal do país em risco.

Conforme as notícias sobre a votação se espalhavam, centenas de manifestantes foram para o centro de Buenos Aires e avançaram sobre as barreiras instaladas pela polícia, entrando em confronto com as forças de segurança que usavam equipamento de choque.

O governo argentino está implementando um duro pacote de austeridade, com redução de gastos, para eliminar os déficits fiscais que persistem há anos e tentar controlar a inflação. Isso ajudou a melhorar as finanças do Estado, mas teve efeitos negativos sobre a economia real, deixando ainda mais pessoas na pobreza.

(Reportagem de Nicolas Misculin e Maximilian Heath; Texto de Adam Jourdan)