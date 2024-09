Líder do PT diz que Lira informou que apoia Hugo Motta para sucessão da Câmara

O líder do PT na Câmara, Odair Cunha (MG), disse no período da tarde desta quarta-feira, 11, que o presidente da Casa, Arthur Lira (PP), declarou apoio a Hugo Motta (Republicanos-PB) para sua sucessão. Odair Cunha falou sobre o assunto no Bluesky, rede social similar ao X.

"O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), informou hoje, em almoço com líderes partidários, que apoia o nome de Hugo Motta (Republicanos-PB) para sua sucessão, como um nome qualificado para a construção da unidade na Casa", escreveu Odair.

O apoio de Lira a Hugo Motta pode ser encarado como uma vitória do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O chefe do governo participou da construção do nome de Motta, e queria evitar que Lira desse apoio a Elmar Nascimento (União Brasil-BA).

"Não cabe debater a questão governo versus oposição, mas tão somente garantir a escolha de um nome que assegure o funcionamento harmônico e independente do Poder Legislativo", declarou o líder do PT. "Quanto menos disputas secundárias, melhor será para os interesses do Brasil. O importante é a união em torno da aprovação de projetos relevantes que busquem o desenvolvimento sustentável e beneficiem de forma ampla toda sociedade brasileira", disse Odair Cunha.

E afirmou: "Como líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados, vou submeter o nome de Hugo Motta ao conjunto de parlamentares da bancada para que seja avaliado no processo de sucessão da Casa."