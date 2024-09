Sem Xuxa, Lula dá medalha a Janja e pesquisadores por méritos na vacinação

O presidente Lula (PT) condecorou a primeira-dama Janja da Silva, pesquisadores e outras personalidades com uma medalha de mérito pela contribuição na área de vacinação nesta quarta-feira (11).

O que aconteceu

A Medalha Oswaldo Cruz é voltada a pessoas que promovam e incentivem atividades voltadas à saúde pública. Neste ano, 22 pessoas e dez instituições — com ligações mais ou menos diretas ao tema de vacinação — foram laureadas. A condecoração já foi publicada no DOU (Diário Oficial da União) na semana passada.

A cerimônia ocorreu no salão nobre do Palácio do Planalto. Janja foi a primeira condecorada, pelo marido e pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, e compartilhou a medalha com o mascote Zé Gotinha, presente na lateral do evento. A apresentadora Xuxa Meneghel está entre as agraciadas, mas não participou do evento.

Não há explicação individual para a escolha. Em nota, o Planalto explica que a medalha é destinada a reconhecer pessoas ou instituições que, nos campos de atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas, relacionadas a medicina, higiene e saúde pública em geral, "tenham se distinguido de forma notável ou tenham contribuído para o bem-estar físico e mental da coletividade brasileira".

A lista é diversa. Tem desde pesquisadores, como Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, e Mario Santos Moreira, presidente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), a influenciadores, como o biólogo Atila Iamarino, e a empresária Luiza Trajano, do Magazine Luiza, apoiadora do governo.

Janja foi escolhida pela divulgação nas redes. Ao UOL, o Ministério da Saúde afirmou que a primeira-dama promoveu lives sobre vacinação e encabeçou mobilização na internet para promover o Dia Nacional da Imunização.

A primeira-dama também participa "ativamente" de discussões do Ministério da Saúde, diz a pasta. Segundo o governo, Janja tem colaborado em estratégias do ministério, inclusive sobre investimentos, nas áreas da saúde da mulher e de gestantes.

Famosos e políticos também estão na lista. Xuxa aparece como embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde, a ex-ginasta Daiane dos Santos, que também faltou, é listada como embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde, e o senador Humberto Costa (PT-PE), como presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado.

Lula falou rapidamente, ao final de cerimônia. Ele agradeceu aos profissionais de saúde, elogiou o SUS (Sistema Único de Saúde), lamentou as perdas da pandemia de covid-19, com críticas à gestão Jair Bolsonaro (PL), sem citá-lo nominalmente, e não falou na homenagem à mulher.

Que a gente nunca perca a fé de que tem mais gente querendo salvar do que tem gente querendo matar.

Lula, durante cerimônia no Planalto

Veja a lista completa de laureados:

Aparecida dos Santos Bezerra. Enfermeira com atuação na saúde indígena e vacinadora no Polo Base Baía da Traição, Paraíba; Atila Iamarino. Biólogo, doutor em microbiologia e pesquisador brasileiro; Cristiana Maria Toscano Soares. Médica, vice-chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Goiás - UFG e membro do Comitê Crise Covid-19 da UFG; Daiane Garcia dos Santos. Ex-ginasta e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde; Dorinaldo Barbosa Malafaia. Deputado federal e coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vacina da Câmara dos Deputados; Esper Georges Kallás. Diretor do Instituto Butantan; Fábio Baccheretti Vitor. Presidente do Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e secretário estadual de Saúde de Minas Gerais; Francisco de Assis Oliveira Costa. Deputado federal e presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados; Hisham Mohamad Hamida. Presidente do Conasems (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde) e secretário municipal de Saúde de Pirenópolis, Goiás; Humberto Sérgio Costa Lima. Senador e presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal; Ivan Baron. Pedagogo, influenciador e ativista anticapacitista potiguar; Jayme Martins de Oliveira Neto. Juiz titular do Tribunal de Justiça de São Paulo e membro da Comissão de Saúde do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público); José Cassio de Moraes. Médico e professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo; Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues. Empresária; Margareth Maria Pretti Dalcolmo. Pesquisadora e membro da ANM (Academia Nacional de Medicina); Maria da Graça Xuxa Meneghel. Atriz, apresentadora, cantora, empresária e embaixadora do Movimento Nacional pela Vacinação do Ministério da Saúde; Mario Santos Moreira. Presidente da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz); Meiruze Sousa Freitas. Farmacêutica e diretora da Segunda Diretoria da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); Renato Kfouri. Vice-Presidente da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações) e presidente do Departamento de Imunizações da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria); Rosangela Lula da Silva. Primeira-dama do Brasil; Rosileia Maria de Souza. Presidente da Associação do Quilombo Lagoinha, no município de Gentio do Ouro, Bahia; e Sirlene de Fátima Pereira. Enfermeira em atuação no Programa Nacional de Imunizações da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.

Associações também receberão a medalha: