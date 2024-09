Inflação ao consumidor na Argentina sobe 4,2% entre julho e agosto e 236,7% no interanual

O nível geral do Índice de Preços ao Consumidor na Argentina registrou alta mensal de 4,2%, na comparação entre agosto com julho de 2024, e acumula no ano 94,8%. Na comparação interanual, o avanço chegou a 236,7%.

O setor que teve maior inflação foi o de moradia, água, eletricidade, gás e outros combustíveis(7%). Seguido de educação, com 6,6%, e Transporte (5,1%).

Em nível de categoria, a Regulada (5,9%) liderou o aumento devido a acréscimos nas tarifas de serviços públicos, seguido pelo IPC básico, 4,1%. O IPC sazonal aumentou 1,5%.