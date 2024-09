Harris e Trump se cumprimentam em cerimônia em homenagem ao 11/9

NOVA YORK, 11 SET (ANSA) - Poucas horas após o primeiro e possivelmente último debate eleitoral, Donald Trump e Kamala Harris se reencontraram nesta quarta-feira (11) e trocaram um aperto de mãos durante uma cerimônia em homenagem às vítimas do atentado terrorista de 11 de setembro, em Nova York.

Os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos se reuniram no Marco Zero para as celebrações. Enquanto Harris apareceu ao lado do atual mandatário Joe Biden e dos líderes dos democratas no Senado, Chuck Schumer, o republicano foi acompanhado do vice em sua chapa eleitoral, o senador J.D Vance.

O evento também contou com a presença dos ex-prefeitos de Nova York Michael Bloomberg e Rudy Giuliani, atual advogado de Trump.

"Nunca esqueceremos", diz uma mensagem publicada por Biden em sua conta no X.

Já Harris destacou que "hoje é o dia em que lembramos as almas perdidas no odioso ataque de 11 de setembro" e reforçou a necessidade de "refletir sobre o que nos une".

"Estamos ao lado das suas famílias e honramos o extraordinário heroísmo dos americanos que foram a campo para ajudar outros americanos", acrescentou ela em comunicado.

Além da cerimônia em Nova York, Harris e Biden ainda visitarão outros dois locais atingidos pelos aviões usados pelos terroristas para o ataque que derrubou as torres gêmeas: Shanksville, na Pensilvânia, e o Pentágono, em Washington.

(ANSA).

