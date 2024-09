Aprenda como fazer 'cura': método para a frigideira antiaderente durar mais

Suas panelas antiaderentes não vão durar para sempre. O revestimento da camada antiaderente costuma ter uma ótima performance no início, quando o utensílio ainda é novo, mas, com o passar do tempo, vai se perdendo. Por outro lado, há algumas ações e cuidados que precisam ser tomados para ajudar a estender a vida útil da sua panela.

Antes de tudo, se você quer ter uma utensílio durável, é preciso investir em modelos de boa qualidade. Dê preferência para o inox, em vez do alumínio. Recentemente comprei essa frigideira antiaderente da Electrolux:

Feita aço inoxidável escovado;

Tem fundo triplo, o que garante uma cocção mais uniforme;

Pode ser levada ao forno até 180°C;

Tem cabo de silicone.

Comece com a "cura"

A primeira coisa que deve ser feita assim que você compra a sua panela antiaderente é a "cura", que é um procedimento simples e rápido, que leva menos de dez minutos e só exige um pouco de óleo e um pedaço de papel-toalha ou pincel culinário.

Fazendo a cura Imagem: Alexandre de Pádua

Use papel-toalha Imagem: Alexandre de Pádua

Primeiro, lave a sua panela com água e detergente, usando o lado macio da esponja, e seque muito bem; Em seguida, unte a parte interna da panela com um pouco de óleo de cozinha. Utilize um papel-toalha ou um pincel culinário para espalhar bem a gordura --que você vai perceber que vai ser quase todo absorvida; Leve ao fogo médio por três minutos, desligue o fogão e espere esfriar completamente; Lave novamente com água e detergente.

Esse processo potencializa a proteção e a durabilidade da camada antiaderente. É recomendado que seja repetido a cada três meses.

Outros cuidados

Além da cura, é extremamente importante tomar outros cuidados com a sua panela para que o revestimento antiaderente dure ainda mais:

Sempre lave-a com o lado macio da esponja;

Não use materiais abrasivos, como esponja de aço;

Nunca use utensílios de metal para cozinhar com ela. Prefira os de silicone;

Sempre cozinhe em fogo baixo e médio. A camada antiaderente não resiste às altas temperaturas;

Não deixe-a pré-aquecendo sem óleo ou sem ingredientes dentro.

O que mudou para mim?

Eu só comecei a cozinhar de verdade há cerca de dez anos. Antes disso, eu diria que apenas sobrevivia na cozinha e nunca cuidei bem dos meus utensílios ou sequer me interessava em saber mais sobre isso. Até então, eu só tinha panelas baratinhas de alumínio e elas acabavam ficando desgastadas, riscadas e sem o revestimento antiaderente muito rapidamente.

Hoje eu faço questão de ter panelas e frigideiras boas e duráveis, que vão realmente me ajudar a preparar os alimentos e a realizar um cozimento mais certeiro. Por isso, abandonei o alumínio por completo e, hoje, basicamente só tenho itens de inox.

As panelas e frigideiras de aço inoxidável e com fundo triplo mantém a temperatura mais uniformemente, deixam a comida mais bem preparada e, claro, duram anos e anos.

Vou ser sincera, o antiaderente não dura para sempre, mas fazendo a cura e tomando os cuidados necessários, ele com certeza vai viver bem mais do que os das frigideiras baratinhas que eu comprava antes.

