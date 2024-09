Copel aprova R$485,1 mi em proventos intercalares

(Reuters) - O conselho de administração da Copel aprovou nesta quarta-feira proventos intercalares de 485,1 milhões de reais referentes a resultado do primeiro semestre de 2024, segundo fato relevante da companhia de energia elétrica.

De acordo com a empresa, do total, 202,1 milhões reais correspondem a dividendos e 283,0 milhões de reais a juros sobre capital próprio (JCP), que serão pagos em 29 de novembro de 2024 com base na posição acionária ao final do dia 30 de setembro.

(Por Paula Arend Laier)