Chuva preta é registrada no Brasil após fumaça pelas queimadas

O fenômeno da chuva preta foi registrado durante a frente fria que trouxe chuva ao sul do Brasil após uma onda de calor.

O que aconteceu

Moradores de cidades como Arroio Grande, Rio Grande e Pelotas, todas no Rio Grande do Sul, registraram água escura em baldes, poças e piscinas. As imagens foram publicadas em redes sociais após as chuvas dessa terça-feira (10).

Chuva escura é consequência da fumaça das queimadas que atingem parte do país. Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, a chuva preta ocorre quando a água "comum" da chuva que sai das nuvens leva com ela a fuligem que está na atmosfera.

Antes de chegar no Brasil, chuva preta ocorreu no Uruguai. O país vizinho também estava coberto de fumaça e teve registros da chuva escura nos departamentos de Cerro Largo e Rocha.

Expectativa é de que chuva preta também seja registrada em Mato Grosso do Sul e São Paulo. As regiões ainda não foram atingidas pela frente fria porque um bloqueio atmosférico impede a passagem de nuvens. O bloqueio em questão seguirá até o fim da semana, quando a chuva deve ser registrada.